Конвертер HEIC в JPG
Выберите файл для преобразования или просто перетащите его в форму загрузки.
Как конвертировать файл HEIC в JPG?
Шаг 1.
Загрузка файла HEIC
Нажмите кнопку "Выбрать файл" для выбора heic-файла на вашем компьютере. HEIC файл должен быть не более 50 Mb.
Шаг 2.
Конвертация HEIC в JPG
Нажмите кнопку "Конвертировать" для начала процесса преобразования файла.
Шаг 3.
Скачайте ваш JPG
Как только конвертация будет завершена, вы сможете скачать полученный JPG файл.
FAQ
- ❓ Как перевести файл из HEIC в формат JPG?Вы можете сделать это быстро и бесплатно. Сначала загрузите исходный файл для преобразования: перетащите HEIC в форму конвертации или нажмите кнопку «Выбрать файл». После этого нажмите кнопку «Конвертировать». Когда конвертация HEIC в JPG завершится, вы сможете скачать файл JPG.
- ⏱️ Сколько времени нужно, чтобы преобразовать HEIC в JPG?Изображение конвертируется, как правило, очень быстро. Вы можете переформатировать HEIC в JPG за несколько секунд.
- 🛡️ Безопасно ли конвертировать HEIC в JPG на AnyConv?Конечно! Мы удаляем загруженные файлы немедленно. Никто не имеет доступа к вашим файлам. Преобразование файлов (в том числе HEIC в JPG) абсолютно безопасно.
- 💻 Могу ли я конвертировать HEIC в JPG на Mac OS или Linux?Разумеется, вы можете использовать AnyConv в любой операционной системе, имеющей веб-браузер. Наш онлайн конвертер HEIC в JPG не требует установки какого-либо программного обеспечения.
Таблица сравнения форматов HEIC и JPG
|Имя
|HEIC
|JPG
|Полное название
|HEIC, High Efficiency Image Format
|JPG - Joint Photographic Experts Group
|Расширение файла
|.heic
|.jpg, .jpeg, .jpe
|MIME type
|image/jpeg
|Разработчик
|Moving Pictures Experts Group
|Joint Photographic Experts Group
|Тип формата
|Изображение
|Описание
|HEIC - это новый стандарт форматов изображений, представленный Apple с его обновлением 2017 года (с iOS 10 до iOS 11). Он также известен под аббревиатурой HEIF, что означает High Efficiency Image Format. Формат HEIC был разработан MPEG (Moving Picture Experts Group), авторами известных видео и аудио форматов, таких как MP3 или MP4. Будучи новым стандартом для устройств iOS 11, HEIC был разработан для замены формата JPG. Он меньше по размеру при сопоставимом качестве, а также поддерживает прозрачность. Кроме того, файлы HEIC могут содержать несколько изображений, которые соответствуют функциональности Apple «Live Photo». Кроме того, в нем хранится информация о редактировании изображений, например, о вращении и обрезке, что позволяет пользователю позже отменить изменения.
|JPG – формат файлов изображений, является одним и наиболее распространенных графических форматов в Интернете. Конвертация изображений в JPG обычно приводит к потере качества из-за сжатия. При этом сжатие позволяет существенно уменьшить размер файла для удобства его дальнейшей архивации и публикации в Интернете. В этих случаях компактность JPG файла оказывается важнее качества изображения.
|Технические детали
|Конвертация
|Конвертировать HEIC
|Конвертировать JPG
|Ассоциированные программы
|Apple iOS (iOS), Apple Photos (Mac), Dropbox (Windows, Mac, Linux, iOS, Android)
|Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, the GIMP, ImageMagick, IrfanView, Pixel image editor, Paint.NET, Xara Photo & Graphic Designer.
|Wiki
|https://en.wikipedia.org/wiki/High_Efficiency_Image_File_Format
|https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG
Рейтинг качества конвертации HEIC в JPG:
4.9 (20707 голосов)Вам необходимо преобразовать и скачать как минимум 1 файл, чтобы поставить оценку.