❓ Как перевести файл из HEIC в формат JPG?

Вы можете сделать это быстро и бесплатно. Сначала загрузите исходный файл для преобразования: перетащите HEIC в форму конвертации или нажмите кнопку «Выбрать файл». После этого нажмите кнопку «Конвертировать». Когда конвертация HEIC в JPG завершится, вы сможете скачать файл JPG.